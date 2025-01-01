Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der kastrierte Zuchthengst

SAT.1Staffel 7Folge 1336
Der kastrierte Zuchthengst

Richter Alexander Hold

Folge 1336: Der kastrierte Zuchthengst

45 Min.Ab 12

Der Reitlehrer und Pferdezüchter Erik Kuhnert wird beschuldigt, seine Ex-Frau Sabine erstochen zu haben. War das der Höhepunkt einer völlig aus den Fugen geratenen Scheidungsschlacht? Brachte er Sabine um, weil sie seinen Zuchthengst kastrierte und er damit finanziell ruiniert war?

SAT.1
