Richter Alexander Hold
Folge 1342: Filmriss
45 Min.Ab 12
Der verheiratete Hannes Lenk ist angeklagt, seine Geliebte Bettina Hiller im Streit getötet zu haben. Er war am Tatabend jedoch so betrunken, dass er behauptet, sich an nichts mehr erinnern zu können. Aber sein Hemd war voller Blut und seine Fingerabdrücke sind auf der Tatwaffe.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1