Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 7Folge 1342
Folge 1342: Filmriss

45 Min.Ab 12

Der verheiratete Hannes Lenk ist angeklagt, seine Geliebte Bettina Hiller im Streit getötet zu haben. Er war am Tatabend jedoch so betrunken, dass er behauptet, sich an nichts mehr erinnern zu können. Aber sein Hemd war voller Blut und seine Fingerabdrücke sind auf der Tatwaffe.

