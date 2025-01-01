Richter Alexander Hold
Folge 1343: Internetdate mit Folgen
45 Min.Ab 12
Bernd Klesper soll seine Internetbekanntschaft Arlene Neumaier erdrosselt haben, da sie nicht mit ihm schlafen wollte. Er wurde am Tatort gesehen und unter den Fingernägeln des Opfers wurden seine Hautschuppen gefunden. Aber er war nicht der einzige Internetkontakt des Opfers: Arlene hatte ein verwegenes Hobby, von dem nicht einmal ihre beste Freundin und ihr Verlobter etwas ahnten.
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1