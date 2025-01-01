Richter Alexander Hold
Folge 1344: Der böse Horst
46 Min.Ab 12
Adrian Böttcher soll bei Horst Schnarre eingebrochen sein, ihn bestohlen und zusammengeschlagen haben. War das der Höhepunkt des Streites zwischen dem aufsässigen Querulanten und dem ewig nörgelnden Ex-Polizisten? Beschuldigt Horst Adrian, weil er ihn für einen drogenabhängigen Nichtsnutz hält und den wahren Täter schützen will?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1