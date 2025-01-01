Richter Alexander Hold
Folge 1345: Verhängnisvolles Schweigen
45 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Mutter Carmen Einholz ist angeklagt, Jennifer Seibold eine steile Steintreppe runtergestoßen zu haben. Versuchte die verzweifelte Frau wirklich sie umzubringen, weil sie herausgefunden hat, dass Carmens Sohn auch das Kind von Moritz Gruber, Jennifers Verlobtem ist? Hatte Carmen Angst, dass Jennifer und Moritz ihr das Sorgerecht entreißen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1