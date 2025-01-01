Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Scooterboys

SAT.1Staffel 7Folge 1347
Scooterboys

ScooterboysJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1347: Scooterboys

45 Min.Ab 12

Stefanie Brügge hat auf einem Campingtrip mitbekommen, dass ihr langjähriger Schwarm Hannes Krenn über sie gelästert und ihre Freundin Nina angebaggert hat. In blinder Wut soll sie daraufhin das Zelt von Nina und ihrem Freund Mirko in Brand gesetzt und Mirkos geliebten Roller in die Flammen gekippt haben.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen