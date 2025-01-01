Richter Alexander Hold
Folge 1347: Scooterboys
45 Min.Ab 12
Stefanie Brügge hat auf einem Campingtrip mitbekommen, dass ihr langjähriger Schwarm Hannes Krenn über sie gelästert und ihre Freundin Nina angebaggert hat. In blinder Wut soll sie daraufhin das Zelt von Nina und ihrem Freund Mirko in Brand gesetzt und Mirkos geliebten Roller in die Flammen gekippt haben.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1