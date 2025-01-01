Richter Alexander Hold
Folge 1355: Damals in Thailand
45 Min.Ab 12
Tobias Kany wird beschuldigt, die Kellnerin Natalie Miller vor der Bar, in der sie arbeitete, erschossen zu haben. Fest steht, dass er Natalie und ihrem Freund Sven die Schuld dafür gibt, dass seine Freundin in Thailand unschuldig wegen Drogenschmuggels ins Gefängnis musste und dort von einer Insassin erstochen wurde. Er hat das Pärchen terrorisiert, aber wurde er auch zum Mörder?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1