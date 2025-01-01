Richter Alexander Hold
Folge 1359: Rehaklinik Rückenwind
45 Min.Ab 12
Dem Physiotherapeuten Andreas Teuteberger wird vorgeworfen, zwei Patientinnen bestohlen zu haben. Hat er tatsächlich zuerst ihr Vertrauen erschlichen, um sie dann später zu bestehlen? Oder steckt der Hochstapler und Langzeitpatient Thomas Scholz hinter den Diebstählen?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1