SAT.1Staffel 7Folge 1361
Folge 1361: Griechisch für Anfänger

45 Min.Ab 12

Der Gastronom Sokratis Migiakis wird beschuldigt, aus Angst um seine Existenz einen Molotowcocktail in das griechische Restaurant seines Konkurrenten Bernhard Zermias geworfen zu haben. Zermias konnte sich gerade noch leicht verletzt aus der Flammenhölle retten ...

