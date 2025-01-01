Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Mein Block

SAT.1Staffel 7Folge 1363
Mein Block

Mein BlockJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1363: Mein Block

45 Min.Ab 12

Jana, die bereits vorbestrafte 16-jährige Anführerin einer Mädchengang, ist angeklagt, dem 13-jährigen Marvin seine teure Jacke abgenommen und ihn anschließend schlimm verprügelt zu haben. Sagt Marvin die Wahrheit und die Tat ist wirklich so abgelaufen oder versucht er, seinen alkoholsüchtigen Bruder zu decken?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen