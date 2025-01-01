Richter Alexander Hold
Folge 1365: Rache für Bernd
45 Min.Ab 12
Sebastian Baumgartner wird vorgeworfen, den Maurer Carsten Lehmann auf seiner Baustelle von einem Baugerüst gestoßen zu haben, woraufhin er in die Tiefe auf einen Betonmischer stürzte und sich das Genick brach.
