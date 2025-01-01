Richter Alexander Hold
Folge 1366: Sam allein zu Haus
43 Min.Ab 12
Samantha ist angeklagt, ihre Stiefschwester Nathalie eine Nacht lang im kalten Heizungskeller eingesperrt zu haben, damit sie nicht die heimliche Party im Elternhaus stört. Aber die Angeklagte behauptet, Nathalie hätte die Freiheitsberaubung nur erfunden, um Samantha damit zu schaden und sich selbst in den Mittelpunkt zu drängen.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1