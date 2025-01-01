Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Illegale Einwanderer

SAT.1Staffel 7Folge 1367
Illegale Einwanderer

Folge 1367: Illegale Einwanderer

45 Min.Ab 12

Manuel Schmelzer ist angeklagt, einen Molotowcocktail in ein Kellerzimmer geworfen zu haben. Er soll in dem Raum seinen damals illegal beschäftigten Arbeiter Wiktor Nasarenko vermutet haben und wollte ihn angeblich zum Schweigen bringen. Bei dem Brand kam jedoch Iwan Nasarenko, der Bruder von Wiktor, ums Leben.

