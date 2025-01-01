Richter Alexander Hold
Folge 1369: The show must go on
45 Min.Ab 12
Der Musikmanager Freddy Feucher ist angeklagt, Bastian Kruse, den Gitarristen seiner Band "The Nics", nach einem heftigen Streit mit einem Musikpokal so fest geschlagen zu haben, dass er seither im Koma liegt. Hat Bastian Freddy mit einem dunklen Geheimnis über die Band unter Druck gesetzt?
Weitere Folgen in Staffel 7
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
