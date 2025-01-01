Richter Alexander Hold
Folge 1370: Mit den Augen einer Blinden
45 Min.Ab 12
Julia Moll hatte immer wieder den Eindruck, dass ihre Schwester Sabine von ihrem Mann Daniel geschlagen wird. Weil sie aber immer zu ihm hielt und seine Übergriffe herunterspielte, soll Julia Daniel mit einem gezielten Herzschuss getötet haben. Aber die Angeklagte leidet an einer unheilbaren Augenkrankheit ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1