Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Tod unterm Eis

SAT.1Staffel 7Folge 1371
Tod unterm Eis

Tod unterm EisJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1371: Tod unterm Eis

45 Min.Ab 12

Markus Büring hat vor einem dreiviertel Jahr seinen Freund Justin verloren, als der in einen vereisten See einbrach. Jetzt soll er seine damalige Freundin Ute tödlich verletzt haben, weil sie eine neue Beziehung eingehen wollte. War Markus wirklich so wütend auf Ute, weil er seinen toten Freund verraten fühlte, dass er sie die steile Böschung hinunterschubste?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen