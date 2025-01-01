Richter Alexander Hold
Folge 1373: Schläge in Zimmer 101
45 Min.Ab 12
Der Autohändler Holger Kleber ist angeklagt, die Prostituierte Theresa Brugger unter falschem Namen in ein Hotel gelockt und sie ins Koma geprügelt zu haben. Drohte die Frau dem Autohändler damit, seinen Kokainkonsum und seine Vorliebe für Prostituierte publik zu machen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1