Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der 17. Geburtstag

SAT.1Staffel 7Folge 1376
Der 17. Geburtstag

Der 17. GeburtstagJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1376: Der 17. Geburtstag

45 Min.Ab 12

Der vorbestrafte Türke Nefzat wird beschuldigt, seiner 17-jährigen Freundin Clarissa auf ihrer Geburtstagsparty Drogen gegeben zu haben. In ihrem Rausch balancierte sie auf einem Balkongeländer und stürzte in die Tiefe, seitdem liegt sie im Koma. Der Angeklagte behauptet jedoch, dass er Clarissa die Drogen nicht gegeben hat.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen