Taschengold Teil 2 / Alte Freundschaften
Richter Alexander Hold
Folge 242: Taschengold Teil 2 / Alte Freundschaften
46 Min.Folge vom 07.05.2009Ab 12
1. Fall: Fortsetzung der Verhandlung von gestern. 2. Fall: Jörg Beil soll sich Zugang zu der Wohnung seines ehemals guten Freundes Daniel verschafft haben, um dort zwei Gramm Kokain zu platzieren. Wollte er später anonym die Polizei darüber informieren und sich somit an dem Polizisten Daniel rächen? Schließlich hatte dieser ihn wegen illegaler Pokerrunden angezeigt, wofür er auch verurteilt wurde...
