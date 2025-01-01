Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Entführung der Braut

WarnerStaffel 8Folge 10
Entführung der Braut

Entführung der BrautJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 10: Entführung der Braut

41 Min.Ab 12

Für Chloe und Jimmy ist der große Tag gekommen: ihr Hochzeitstag. Während sich alle auf die Feier vorbereiten, glaubt Oliver indes, Lex Luthors geheimen Aufenthaltsort auf Kuba gefunden zu haben. Er macht sich sofort auf die Reise. Doch dort angekommen, erwartet ihn eine Überraschung, denn er findet jemanden vor, der ebenfalls verschwunden war.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen