Smallville
Folge 15: Schatten des Ruhms
41 Min.Ab 12
Die ehemalige Star-Reporterin Linda Lake würde alles tun, um ihr Image wieder aufzubauen. Deshalb schreckt sie auch nicht davor zurück, Clark zu erpressen: Entweder er gibt ihr Informationen über den mysteriösen rot-blauen Schatten oder er lässt seine Identität auffliegen. Doch Clark hat andere Pläne und macht sich zu Lois und dem Daily Planet auf ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen