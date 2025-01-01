Smallville
Folge 12: Selbstjustiz
41 Min.Ab 12
Der Polizist John Jones liegt immer noch schwer verletzt im Krankenhaus. Da Clark Johns Angreifer unter den Polizisten vermutet, begibt er sich als Polizist getarnt auf das Revier. Er wird Dannys neuer Partner und findet bald heraus, dass die Kollegen das Gesetz gerne selbst in die Hand nehmen. Um Danny zu schützen, muss er dem schnellstmöglich Einhalt gebieten.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen