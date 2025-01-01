Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Wenn Wünsche wahr werden ...

WarnerStaffel 8Folge 17
Wenn Wünsche wahr werden ...

Wenn Wünsche wahr werden ...Jetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 17: Wenn Wünsche wahr werden ...

41 Min.Ab 12

Die Magierin Zatanna bringt die Bewohner Smallvilles in Aufruhr. Sie erfüllt nicht nur Chloes Wunsch, mehr zu sein wie Lois, die nun genauso aussieht wie Lois und auch deren Persönlichkeit annimmt. Sie bereitet auch Clarks tiefster Sehnsucht ein Ende, die er bereits seit geraumer Zeit in sich trägt ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen