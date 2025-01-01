Zum Inhalt springenBarrierefrei
Seelengefährten

Warner Staffel 8 Folge 4
Folge 4: Seelengefährten

41 Min. Ab 12

Maxima, eine Königin aus dem All, glaubt, durch einen kryptonischen Lichtstrahl von der Erde zu ihrem Seelenpartner geführt zu werden. Doch keiner der Männer, die sie ausprobiert, scheint der Mann ihres Lebens zu sein, denn sie sterben alle bei ihren Überfällen. Bei einem Angriff auf Jimmy rettet ihn Clark in letzter Sekunde und Maxima ist plötzlich der Überzeugung, in Clark den Richtigen gefunden zu haben.

