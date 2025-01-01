Smallville
Folge 4: Seelengefährten
41 Min.Ab 12
Maxima, eine Königin aus dem All, glaubt, durch einen kryptonischen Lichtstrahl von der Erde zu ihrem Seelenpartner geführt zu werden. Doch keiner der Männer, die sie ausprobiert, scheint der Mann ihres Lebens zu sein, denn sie sterben alle bei ihren Überfällen. Bei einem Angriff auf Jimmy rettet ihn Clark in letzter Sekunde und Maxima ist plötzlich der Überzeugung, in Clark den Richtigen gefunden zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen