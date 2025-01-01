Smallville
Folge 9: Amnesie
41 Min.Ab 12
Chloes Amnesie wird schlimmer und schlimmer. Es geht soweit, dass sie sich nur noch an Davis erinnern kann. Es muss sich um einen Anschlag von Braniac handeln. Um Chloes Gedächtnis zu retten, muss Clark nun die Festung der Einsamkeit wieder aufbauen. Doch dafür braucht er die Hilfe von Jor-El ...
