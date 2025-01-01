Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Amnesie

WarnerStaffel 8Folge 9
Amnesie

AmnesieJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 9: Amnesie

41 Min.Ab 12

Chloes Amnesie wird schlimmer und schlimmer. Es geht soweit, dass sie sich nur noch an Davis erinnern kann. Es muss sich um einen Anschlag von Braniac handeln. Um Chloes Gedächtnis zu retten, muss Clark nun die Festung der Einsamkeit wieder aufbauen. Doch dafür braucht er die Hilfe von Jor-El ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen