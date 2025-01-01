Smallville
Folge 2: Feuerteufel
41 Min.Ab 12
In Metropolis kommt es zu einer verheerenden Explosion. Chloe nimmt daraufhin Bette bei sich auf, ein junges Mädchen ohne Zuhause. Was sie nicht ahnt: Bette ist durch Kryptonitgestein mutiert und entwickelt langsam aber sicher gefährliche Fähigkeiten.
