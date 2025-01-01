Smallville
Folge 13: Macht
41 Min.Ab 12
Entgegen dem Glauben aller, Lex Luthor sei tot, berichtet Tess, dass er noch am Leben ist. Außerdem überbringt sie Clark eine weitere Hiobsbotschaft: Lana ist verschwunden - vermutlich hat Lex Luthor sie entführt. Tess bricht daraufhin in die Labore von LutherCorp ein und findet dort Unglaubliches vor ...
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen