Smallville
Folge 20: Chloes Entscheidung
40 Min.Ab 12
Chloe hat den noch lebenden Davis die ganze Zeit versteckt gehalten. Als Clark das heraus findet, konfrontiert er sie damit. Indes spielen sich in Chloes Wohnung dramatische Szenen ab. Jimmy bricht in die Wohnung ein, als Oliver ihn erwischt. Doch es kommt noch schlimmer: Davis greift die beiden an und hält sie gefangen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen