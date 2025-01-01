Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 8Folge 20
Folge 20: Chloes Entscheidung

40 Min.Ab 12

Chloe hat den noch lebenden Davis die ganze Zeit versteckt gehalten. Als Clark das heraus findet, konfrontiert er sie damit. Indes spielen sich in Chloes Wohnung dramatische Szenen ab. Jimmy bricht in die Wohnung ein, als Oliver ihn erwischt. Doch es kommt noch schlimmer: Davis greift die beiden an und hält sie gefangen ...

