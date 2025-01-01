Smallville
Folge 7: Identität
40 Min.Ab 12
Ein Gangster überfällt Lois und Jimmy. Clark kann ihnen jedoch dank seiner Supergeschwindigkeit helfen. Jimmy gelingt es noch in letzter Sekunde, ein verschwommenes Foto des Retters zu machen, und Tess beschließt, es im "Daily Planet" zu veröffentlichen. Jetzt fürchtet Clark um seine Identität ...
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen