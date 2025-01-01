Smallville
Folge 14: Rquiem
41 Min.Ab 12
Oliver informiert das LuthorCorp Unternehmen über die Fusion mit Queens Industries. Plötzlich kommt es zu einer Explosion während der Besprechung, und alle Vorstandsmitglieder von LuthorCorp sterben. Lediglich Oliver überlebt schwer verletzt. Hat Winslow Schott, der entlassene Spielzeughersteller bei Queens Industries, etwas mit dem Unfall zu tun?
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
