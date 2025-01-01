Smallville
Folge 3: Vergiftet
41 Min.Ab 12
Für Oliver Queen beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, als er auf einem Wohltätigkeitsevent zusammenbricht. Er wurde vergiftet ... Clark und Chloe tun alles in ihrer Macht stehende, um Oliver zu retten, wobei sich heraus stellt, dass Chloe anscheinend einige Fähigkeiten von Brainiac übernommen hat, von denen sie bisher nichts wusste.
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
