Smallville
Folge 16: Absturz
41 Min.Ab 12
Tess ist auf eine Pressekonferenz in New York eingeladen und lädt Clark ein, sie zu begleiten. Auf dem Flug kommt es jedoch zu einer Explosion im Flugzeug. Clark versucht, Tess und sich zu retten und gleichzeitig seine übernatürlichen Kräfte vor Tess zu verstecken. Diese jedoch weiß längst über Clarks Fähigkeiten Bescheid ...
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen