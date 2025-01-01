Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 8Folge 21
Folge 21: Geheimarmee

41 Min.Ab 12

Davis kann das Monster in sich nicht mehr kontrollieren. Für Chloe ist nun klar: Clark muss ihn ein für allemal zur Strecke bringen. Indes akquiriert Tess eine Armee aus Meteoriten-Freaks. Sie soll Davis aufspüren. Doch Plastique und Parasite finden heraus, dass Tess ganz andere Pläne hat. Was führt sie im Schilde?

