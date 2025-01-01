Smallville
Folge 22: Doomsday
42 Min.Ab 12
Clark bringt es nicht übers Herz, Davis zu opfern. Da dessen Alter Ego Doomsday aber zur Strecke gebracht werden muss, übernimmt Green Arrow die Aufgabe. Auch Chloe weiß nicht mehr, auf wessen Seite sie steht. Sie fühlt sich zwischen Clark und Oliver hin- und hergerissen.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
