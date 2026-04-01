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Splash und Bubbles

Lu die Entdeckerin

DeAPlanetaStaffel 1Folge 1vom 01.04.2026
Lu die Entdeckerin

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Splash und Bubbles

Folge 1: Lu die Entdeckerin

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splash nimmt seine Freunde mit in die Tiefen des Meeres, um ihnen die Entdeckerin Lu vorzustellen. Sie ist ein Fußballfisch mit einer leuchtenden Laterne am Kopf und führt die Freunde in ein spannendes Abenteuer in der Tiefsee.

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