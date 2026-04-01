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Splash und Bubbles

Aufgeräumter Tangwald

DeAPlanetaStaffel 1Folge 5vom 01.04.2026
Aufgeräumter Tangwald

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Splash und Bubbles

Folge 5: Aufgeräumter Tangwald

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splash, Bubbles und Dunk spielen im Tangwald und treffen dort auf Tidy. Der Garibaldifisch ist der selbst ernannte Tangwald-Ranger und sorgt dort für Ordnung und Sauberkeit. So kommt es auch dazu, dass er die Muscheln der Freunde einsammelt ...

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