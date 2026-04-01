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Splash und Bubbles

Weggespült

DeAPlanetaStaffel 1Folge 20vom 01.04.2026
Weggespült

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Splash und Bubbles

Folge 20: Weggespült

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Dunk bittet Splash, Bubbles und Ripple, auf sein neuestes Kunstwerk aufzupassen, an dem er lange gearbeitet hat. Als die Flut kommt, versuchen die Freunde verzweifelt, das Meisterwerk zu schützen, doch am Ende sind sie machtlos.

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