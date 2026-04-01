Splash und Bubbles
Folge 20: Weggespült
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Dunk bittet Splash, Bubbles und Ripple, auf sein neuestes Kunstwerk aufzupassen, an dem er lange gearbeitet hat. Als die Flut kommt, versuchen die Freunde verzweifelt, das Meisterwerk zu schützen, doch am Ende sind sie machtlos.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios