Splash und Bubbles
Folge 18: Das Licht
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Dunk hat seine Glücksmuschel in der dunklen Tiefsee verloren. Gemeinsam mit seinen Freunden sucht er danach. Als sie ein geheimnisvolles Licht in der Ferne sehen, beschließen sie, diesem zu folgen.
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios