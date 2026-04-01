Splash und Bubbles
Folge 17: Splashs Fischschwarm
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splash erhält Besuch von seinem alten Fischschwarm. Er und seine Freunde sind beeindruckt davon, wie synchron die Gruppe sich bewegen kann. Natürlich wollen Splash und die anderen das nachahmen, doch das ist gar nicht so einfach ...
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios