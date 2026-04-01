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Splash und Bubbles

Splashs Fischschwarm

DeAPlanetaStaffel 1Folge 17vom 01.04.2026
Splashs Fischschwarm

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Splash und Bubbles

Folge 17: Splashs Fischschwarm

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splash erhält Besuch von seinem alten Fischschwarm. Er und seine Freunde sind beeindruckt davon, wie synchron die Gruppe sich bewegen kann. Natürlich wollen Splash und die anderen das nachahmen, doch das ist gar nicht so einfach ...

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