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Splash und Bubbles

Nicht-Pluster-Dunk

DeAPlanetaStaffel 1Folge 15vom 01.04.2026
Nicht-Pluster-Dunk

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Splash und Bubbles

Folge 15: Nicht-Pluster-Dunk

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Dunk möchte nicht mehr der nervöse Freund sein. Er beschließt, sich ab sofort nicht mehr aufzuplustern und auch nicht mehr ängstlich zu reagieren. Zunächst sind Splash, Bubbles und Ripple erleichtert, dass Dunk endlich entspannter wirkt. Doch schon bald merken sie, dass ohne Dunks Vorsicht und seine Warnungen etwas Wichtiges in ihrer Freundschaft fehlt.

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