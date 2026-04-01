Splash und Bubbles
Folge 15: Nicht-Pluster-Dunk
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Dunk möchte nicht mehr der nervöse Freund sein. Er beschließt, sich ab sofort nicht mehr aufzuplustern und auch nicht mehr ängstlich zu reagieren. Zunächst sind Splash, Bubbles und Ripple erleichtert, dass Dunk endlich entspannter wirkt. Doch schon bald merken sie, dass ohne Dunks Vorsicht und seine Warnungen etwas Wichtiges in ihrer Freundschaft fehlt.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios