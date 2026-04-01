Splash und Bubbles
Folge 4: Zwei Bubbles
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Ein neuer Fisch namens Finny schließt sich der Gruppe an. Bubbles hat Angst, dass ihre Freunde sie nun nicht mehr brauchen könnten, da der grüne Mandarin-Drachenkopf ihr sehr ähnlich ist.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios