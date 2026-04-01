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Splash und Bubbles

Klein, aber mächtig

DeAPlanetaStaffel 1Folge 19vom 01.04.2026
Klein, aber mächtig

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Splash und Bubbles

Folge 19: Klein, aber mächtig

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Im Riff verbreitet sich die Nachricht, dass sich ein majestätischer Weißer Hai in der Nähe befindet. Dadurch fühlt sich Zee in ihrer Hai-Identität verunsichert. Schließlich ist sie nur ein kleiner Zebra-Stierkopfhai und viel weniger beeindruckend als der Neuankömmling.

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