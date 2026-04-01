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Splash und Bubbles

Ein Fisch namens Mo

DeAPlanetaStaffel 1Folge 14vom 01.04.2026
Ein Fisch namens Mo

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Splash und Bubbles

Folge 14: Ein Fisch namens Mo

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Dunks "kleiner Cousin" Mo kommt zu Besuch - doch klein ist er ganz und gar nicht. Der riesige Mondfisch ist so groß, dass die Freunde einige Schwierigkeiten haben, ihn unterzubringen. Trotzdem geben alle ihr Bestes, um Mo einen schönen Aufenthalt zu bereiten.

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