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Splash und Bubbles

Dunk der Künstler

DeAPlanetaStaffel 1Folge 7vom 01.04.2026
Dunk der Künstler

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Splash und Bubbles

Folge 7: Dunk der Künstler

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Dunk spielt im Sand, was für ihn eine normale Tätigkeit ist. Doch seine Freunde sind begeistert von seinen Kreationen und halten ihn für einen wahren Künstler. Anscheinend besitzt Dunk ein einzigartiges Talent, worüber er sich sehr freut.

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