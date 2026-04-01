Splash und Bubbles
Folge 7: Dunk der Künstler
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Dunk spielt im Sand, was für ihn eine normale Tätigkeit ist. Doch seine Freunde sind begeistert von seinen Kreationen und halten ihn für einen wahren Künstler. Anscheinend besitzt Dunk ein einzigartiges Talent, worüber er sich sehr freut.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios