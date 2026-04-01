Splash und Bubbles
Folge 6: Bubbles ist verletzt
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Bubbles ist verletzt und kann nicht mehr richtig schwimmen. Doch Stillsitzen ist für sie keine Option. Sie versucht, die Fortbewegungsarten der anderen Riffbewohner nachzuahmen und testet sich von Krabbeln über Rutschen bis hin zu Laufen.
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Splash und Bubbles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios