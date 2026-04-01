Splash und Bubbles
Folge 16: Tangwald-Förster
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splash, Dunk und Bubbles verbringen den Tag mit Tidy, dem Garibaldifisch. Während Tidy akribisch darauf achtet, dass in seinem Garten alles perfekt ist und nur rote Algen wachsen, wollen die drei Freunde vor allem Spaß haben und den Kelpwald erkunden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Splash und Bubbles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios