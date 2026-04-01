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Splash und Bubbles

Tangwald-Förster

DeAPlanetaStaffel 1Folge 16vom 01.04.2026
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Splash und Bubbles

Folge 16: Tangwald-Förster

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splash, Dunk und Bubbles verbringen den Tag mit Tidy, dem Garibaldifisch. Während Tidy akribisch darauf achtet, dass in seinem Garten alles perfekt ist und nur rote Algen wachsen, wollen die drei Freunde vor allem Spaß haben und den Kelpwald erkunden.

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