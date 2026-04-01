Der Tangwald braucht HilfeJetzt kostenlos streamen
Splash und Bubbles
Folge 25: Der Tangwald braucht Hilfe
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Durch ein Versehen bringen Splash, Ripple und Tidy den Tangwald in Gefahr: Sie nehmen Asterina-Seesterne mit dorthin und stellen mit Erschrecken fest, dass die Tiere den Tang auffressen. Nun müssen sie sie schnellstmöglich wieder entfernen, bevor der gesamte Wald zerstört ist.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios