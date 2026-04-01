Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Splash und Bubbles

Der Tangwald braucht Hilfe

DeAPlanetaStaffel 1Folge 25vom 01.04.2026
Der Tangwald braucht Hilfe

Der Tangwald braucht HilfeJetzt kostenlos streamen

Splash und Bubbles

Folge 25: Der Tangwald braucht Hilfe

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Durch ein Versehen bringen Splash, Ripple und Tidy den Tangwald in Gefahr: Sie nehmen Asterina-Seesterne mit dorthin und stellen mit Erschrecken fest, dass die Tiere den Tang auffressen. Nun müssen sie sie schnellstmöglich wieder entfernen, bevor der gesamte Wald zerstört ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Splash und Bubbles
DeAPlaneta
Splash und Bubbles

Splash und Bubbles

Alle 1 Staffeln und Folgen