Ein großes Meer (1): Reeftown-RangersJetzt kostenlos streamen
Splash und Bubbles
Folge 27: Ein großes Meer (1): Reeftown-Rangers
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splash lädt Ripple, Bubbles und Dunk zu einem aufregenden Abenteuer mit den Reeftown Rangers ein. Gemeinsam wollen sie den großen Ozean erkunden. Doch während der Vorfreude schleicht sich bei den Freunden eine Sorge ein: Was, wenn Splash dort draußen im weiten Meer ein neues Zuhause findet, das ihm besser gefällt als Reeftown?
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios