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Splash und Bubbles

Krabbulös

Staffel 1Folge 32vom 01.04.2026
Krabbulös

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Splash und Bubbles

Folge 32: Krabbulös

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Bubbles hat eine Stelle im Gesicht, die gerade verheilt, und fühlt sich unwohl in ihrer Haut. Doch dann trifft sie auf die Dekorationskrabbe Myshell, die ihren Panzer mit allerlei Muscheln, Korallen und Schwämmen geschmückt hat. Sie zeigt Bubbles, dass es nicht auf das Äußere ankommt und dass wahres Selbstvertrauen nichts mit perfektem Aussehen zu tun hat.

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