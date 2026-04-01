Splash und Bubbles
Folge 36: Der Schatz
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Bubbles sitzt in einer Schatztruhe fest und kommt nicht mehr heraus. Splash und die anderen versuchen verzweifelt, sie zu befreien, doch die Truhe gibt nicht nach. Zum Glück ist Bubbles nicht allein - auch Wave befindet sich in der Truhe. Da er ein wirbelloses Tier ist, kann er seinen Körper durch den winzigsten Spalt zwängen und mühelos entkommen.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios