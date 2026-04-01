Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Splash und Bubbles

Der Schatz

DeAPlanetaStaffel 1Folge 36vom 01.04.2026
Der Schatz

Der SchatzJetzt kostenlos streamen

Splash und Bubbles

Folge 36: Der Schatz

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Bubbles sitzt in einer Schatztruhe fest und kommt nicht mehr heraus. Splash und die anderen versuchen verzweifelt, sie zu befreien, doch die Truhe gibt nicht nach. Zum Glück ist Bubbles nicht allein - auch Wave befindet sich in der Truhe. Da er ein wirbelloses Tier ist, kann er seinen Körper durch den winzigsten Spalt zwängen und mühelos entkommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Splash und Bubbles
DeAPlaneta
Splash und Bubbles

Splash und Bubbles

Alle 1 Staffeln und Folgen